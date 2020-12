Das Land Berlin hat im Förderprogramm 2019/2020 die Förderung von insgesamt 5.542 Neubauwohnungen bewilligt. In 19 dieser bewilligten Bauvorhaben sollen durch die Bereitstellung landeseigener Grundstücke weitere 258 Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen entstehen. Somit werden in den 93 geförderten Projekten insgesamt 5.800 preisgünstige Sozialwohnungen in Berlin dem Wohnungsmarkt zugeführt. Das…

