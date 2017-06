5.600 m² Mietfläche im Münchener Arabella Bogen vermietet

Barings Real Estate Advisers hat in seiner Funktion als Asset Manager im Arabella Bogen in der Münchener Englschalkinger Straße und Elektrastraße rund 5.600 m² Büro- und Gastronomiefläche vermietet. Eigentümer des Objekts ist die luxemburgische JP Commercial 16 S.à.r.l.

Neu im Arabella Bogen ist die Oskar Schunck GmbH & Co. KG, die ihren Firmensitz nach 62 Jahren von der Leopoldstraße in die Englschalkinger Straße 12 verlegen wird. Im 3. und 4. Obergeschoss wird der internationale Versicherungsmakler für Industrie, Verkehr und Logistik langfristig 1.500 m² Bürofläche nutzen. Als exklusive Beraterteams waren die Savills Immobilien Beratungs-GmbH aus München und die Office Group, ebenfalls aus München, bei der Standortsuche und der Vermietung vermittelnd tätig.



Ein besonderes Highlight für die Nutzer des Arabella Bogen wird die rund 30 m² große Espressobar der Caffé Pol GmbH sein, die demnächst im Erdgeschoss der Elektrastraße 6 eröffnet.



Ebenfalls neu ist die bauart Konstruktions GmbH & Co. KG, ein Ingenieurbüro, dass sich 500 m² Mietfläche in der Englschalkinger Straße 14 gesichert hat. Ellwanger & Geiger Real Estate GmbH war hierbei beratend aktiv.



Des Weiteren hat der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Jürgen Mosig seine Kanzlei auf rund 650 m² im 3. Obergeschoss der Elektrastraße 6 neu angesiedelt.



Zusätzlich hat die Microdoc Computersysteme GmbH, Bestandsmieter in dem Objekt, ihren Vertrag verlängert und um rund 450 m² auf 1.250 m² Büromietfläche erweitert, um sich den Standort Elektrastraße 6 und 6 a langfristig zu sichern. Die UniCredit Leasing GmbH hat sich kürzlich ebenfalls für den Verbleib im Arabella Bogen entschieden und den Mietvertrag über circa 1.700 m² Bürofläche verlängert.