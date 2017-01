5.200 neue Wohnungen für Wilhelmsburg

Der Senat hat beschlossen, die IBA Hamburg GmbH mit der Entwicklung von drei weiteren Gebieten in Wilhelmsburg zu beauftragen. Damit kann die konkrete Projektentwicklung für die Gebiete Elbinselquartier (Nord-Süd-Achse), Haulander Weg und Spreehafenviertel mit mindestens 3.680 neuen Wohnungen beginnen. Die Entwicklung der Gebiete Georgswerder, Wilhelmsburger Rathausviertel und Georg-Wilhelm-Höfe wird durch die IBA Hamburg fortgesetzt. Insgesamt sollen in den nächsten Jahren in Wilhelmsburg mindestens 5.200 neue Wohnungen entstehen.

.

„Wilhelmsburg wächst zusammen. Durch die Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße verschwindet eine Schneise aus dem Stadtteil und ermöglicht Platz für neue urbane Quartiere. Nahe der Innenstadt entstehen in den nächsten Jahren rund 5.200 neue Wohnungen, aber auch neue Schulen und Kindertagesstätten, Sportplätze und Raum für Gewerbeansiedlung. Der gesamte Stadtteil erhält ein neues, faszinierendes Gesicht mit schönen Wohnlagen am Wasser und neuer Infrastruktur für die Elbinsel„, so Senatorin Dr. Dorothee Stapelfeldt.



Die drei neuen Projektgebiete umfassen eine Fläche von rund 89 Hektar. Neben mindestens 3.680 Wohnungen entsteht auch neuer Raum für Gewerbe (ca. 82.000 m² Bruttogeschossfläche). Bereits seit 2015 in der Entwicklung sind das Wilhelmsburger Rathausviertel (ca. 1.200 Wohnungen), die Georg-Wilhelm-Höfe (ca. 150 Wohnungen) sowie in Georgswerder die Kirchenwiese für Wohnungsbau (ca. 184 Wohnungen) und die Fiskalische Straße für Gewerbe (ca. 19.500 m² Bruttogeschossfläche).



„Einst war es Vision und Wunsch der Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtteil, nun wird es Realität: Die Verlegung der vierspurigen Wilhelmsburger Reichsstraße wird ein großer Befreiungsschlag für die Elbinsel. Dieses historische Ereignis ermöglicht mitten in Hamburg die Entwicklung neuer großzügiger, grüner Wohn- und Arbeitsquartiere mit zusätzlichen sozialen Einrichtungen, Kitas, Schulen sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen. Die verschiedenen Siedlungskörper wachsen zusammen und schaffen einzigartige Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten im Herzen der Stadt“, so IBA-Geschäftsführerin Karen Pein.



Die Internationale Bauausstellung Hamburg (2006-2013) hat den Grundstein für die weitere Entwicklung von Wilhelmsburg gelegt. Mit der Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße 2019 geht die urbane Entwicklung der Elbinsel weiter, denn es verschwindet nicht nur eine störende Barriere, sondern es können große, neue Quartiere mitten in Hamburg entstehen. Die Bauarbeiten in den Projektgebieten Wilhelmsburger Rathausviertel und Nord-Süd-Achse sollen 2020 beginnen.



Übersicht Gebiet Größe (ha) Wohneinheiten (WE) Bruttogeschossfläche Gewerbe Elbinselquartier (Nord-Süd-Achse) 47 mind. 2.000 ca. 30.000 m² Haulander Weg 42 mind. 600 ca. 30.000 m² Spreehafenviertel 20 bis zu 1.000 ca. 22.000 m² Gesamt 89 mind. 3.680 ca. 82.000 m²

In den neuen Gebieten soll Wohnraum für viele unterschiedliche Bedürfnisse realisiert werden: Dazu gehören öffentlich geförderte und preisgünstige Mietwohnungen, Eigentumswohnungen, Stadthäuser, barrierefreie Seniorenwohnungen und Studentenappartements. An den Kanälen entstehen neue Wasserlagen, die für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.