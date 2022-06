4Wheels Services mietet 3.000 m² im Saarland

Die 4Wheels Services GmbH mietet auf Vermittlung von Logivest rund 3.000 m² Hallenfläche im saarländischen Perl. Der Dienstleister für professionelles Reifen- und Rädermanagement bezieht zum 1. Juni eine Lagerhalle mit 2.300 m² sowie einen angrenzenden Hallenabschnitt mit rund 750 m² Büro-, Sozial- und weiteren Lagerflächen.

.

4Wheels war im Rahmen seiner Expansion auf der Suche nach einer passenden Immobilie für ein weiteres RäderHotel im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Luxemburg. Logivest fand die passende Logistikhalle in Perl im Gewerbegebiet Perl-Borg. Hier werden die Räder für den saisonalen Wechsel fachgerecht gelagert und umfangreichen Pflege- und Inspektionsvorgängen unterzogen. Vermieter ist die Karl Fixemer GmbH & Co. KG.



Die Andienung erfolgt über zwei ebenerdige Tore jeweils an der Stirnseite der Logistikhalle. In der angrenzenden Lagerhalle, in der sich auch die Büro- und Sozialräume befinden, erfolgt die Andienung über vier Laderampen. Mit 1.500 m² Freifläche vor der Halle ist ausreichend Platz zum Rangieren und Parken der LKWs vorhanden.



Nicht zuletzt besticht das Objekt mit der Adresse Auf dem Elm 1 durch seine Lage: Die A8 ist nur einen Kilometer entfernt und der Luxemburger Flughafen ist keine 30 Kilometer weit weg. „Der Standort ist ideal für die 4Wheels Services GmbH, um ihre Kunden in den Grenzgebieten zu Frankreich und Luxemburg zu bedienen, denn beide Länder sind gerade einmal drei Kilometer entfernt“, erklärt Jürgen Leonhardt, der als Consultant Industrial & Logistics Letting bei der Logivest das Saarland betreut. „Wir freuen uns, dass wir diese Logistikhalle vermitteln konnten, denn so nahe an Luxemburg sind nicht viele geeignete Objekte auf dem Markt.“