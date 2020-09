4Wheels mietet Lager- und Logistikfläche in Köngen

Die 4Wheels Services GmbH aus Düsseldorf mietet circa 3.140 m² Lager- und Logistikfläche in Köngen bei Stuttgart. 4Wheels wird an dem neuen Standort Dienstleistungen rund um Räder und Felgen für einen großen Autohersteller aus der Region erbringen. Ausschlaggebend für die Anmietung war die perfekte Lage unmittelbar an der Autobahn A8/Bundesstraße B 313, sowie die Qualität und Flexibilität der Immobilie. Eigentümer des Objektes ist die HOS Gruppe aus Wendlingen. Die Frank Immobilien GmbH vermittelte exklusiv.

