490 Millionen Pfund für Londoner Flughafen – Nord/LB Teil des Bankenkonsortiums

Die Nord/LB und acht weitere Banken haben ein kombiniertes Refinanzierungspaket in Höhe von 490 Millionen Pfund für den London City Airport abgeschlossen.

Die Mittel dienen der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten. Eine ergänzende Capex-Finanzierung ermöglicht die Umsetzung umfangreicher Terminalinfrastrukturprojekte und IT-Maßnahmen. Dazu gehören die Erweiterung der Check-in-Kapazitäten, zusätzliche Gepäckbänder, Modernisierungen in den Lounge-Bereichen sowie der Ausbau der Parkplätze. Ein Teil der Finanzierung unterstützt zudem lokale Programme, die darauf abzielen, die Auswirkungen von Fluglärm in den angrenzenden Stadtteilen zu reduzieren.



Der London City Airport zählt zu den zentralen Verkehrsdrehscheiben des Landes und verbindet die britische Hauptstadt seit seiner Eröffnung im Jahr 1987 mit wichtigen Wirtschafts- und Finanzzentren Europas. Der Flughafen verfolgt das Ziel, einer der nachhaltigsten Airports Europas zu werden und bis 2030 Netto-Null-Emissionen zu erreichen – ein Vorhaben, das auch für die Nord/LB bei Investitionsentscheidungen von strategischer Bedeutung ist.



Mit der Beteiligung an der Refinanzierung des London City Airport unterstreicht die Nord/LB ihre Position als starker Partner für Infrastrukturprojekte im internationalen Umfeld. Seit den 1990er-Jahren zählt die Bank zu den führenden Finanzierern im Bereich erneuerbarer Energien sowie moderner Infrastruktur und ist mit über 1.200 Projekten weltweit in rund 30 Märkten aktiv.