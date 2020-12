Land Hessen plant 457 neue Wohnplätze für Studierende in Darmstadt

In Darmstadt entstehen insgesamt 457 Wohnplätze aus dem Landesprogramm „Studentisches Wohnen“. Wie in allen Hochschulstädten besteht auch in Darmstadt ein besonders hoher Bedarf an Wohnraum für Studierende. „Mit unserem Förderprogramm setzen wir genau hier an“, erklärte Wirtschafts- und Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir am heutigen Montag in Wiesbaden. „Damit unterstützen wir Bauvorhaben für bezahlbare Unterkünfte in Hochschulnähe.“

Die neuen Studierendenwohnungen entstehen in der Nähe der TU Darmstadt im studentischen Wohnareal „Karlshof“ im Alfred-Messel-Weg sowie in der Nieder-Ramstädter Straße. Die Gesamtkosten der Baumaßnahmen betragen ca. 9 Mio. Euro und ca. 26 Mio. Euro. Das Land Hessen fördert die 48 Wohnplätzen im Alfred-Messel-Weg mit einem Baudarlehen von rund 4,4 Mio. Euro und einem Finanzierungszuschuss von rund 1,8 Mio. Euro. Das Projekt in der Nieder-Ramstädter Straße mit vier Häusern und 180 Wohneinheiten wird mit einem Baudarlehen von rund 11,8 Mio. Euro und einem Finanzierungszuschuss von rund 4,7 Mio. Euro gefördert.



Einzel- und Doppelappartemens sowie 3-Zimmer-Wohnungen

Mit Wohnflächen zwischen 26 und 73 m² werden den Studierenden in Darmstadt insgesamt rund 9.700 m² zusätzlicher Wohnraum zur Verfügung stehen. Die Anfangshöchstmieten liegen bei 10,36 Euro/m² zuzüglich zwei Euro Pauschale für Schönheitsreparaturen und Möblierung. Es handelt sich um Einzel- und Doppelappartements sowie 3-Zimmer-Wohnungen für Wohngemeinschaften.



Mit den neuen Studierendenwohnungen werden 457 Wohnplätze mit einer Mietpreis- und Belegungsbindung von 40 Jahren geschaffen. Al-Wazir verwies auf die besondere Knappheit geförderten Wohnraums: „In den nächsten Jahren ist die soziale Wohnraumförderung eine unserer größten Aufgaben. Die Landesregierung nutzt alle ihre Möglichkeiten, damit auch Studierende in Hessen eine Wohnung mit einer für sie bezahlbaren Miete finden können. Das Ziel der Landesregierung ist, den Anteil der für Studierende zur Verfügung stehenden Wohnplätze deutlich zu erhöhen. Unter anderem dafür stellen wir für die Wohnungsbauförderung bis 2024 insgesamt 2,2 Mrd. Euro bereit – ein Rekordwert für Hessen. Das bedeutet auch: Kein Projekt des sozialen Wohnungsbaus wird am Geld scheitern.“