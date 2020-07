In der Sitzung der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) am Freitag haben Bund und Länder die anteilige Finanzierung des Neubaus Hamburg Center for Translational Immunology (HCTI) am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) bewilligt. Die GWK folgte damit der im April veröffentlichten Empf

[…]