Dortmunder 4-Sterne-Superior-Haus unter neuer Marke

In unmittelbarer Nähe zum Messegelände der Dortmunder Westfallenhalle und der Heimspielstätte von Borussia Dortmund, dem Signal Iduna Park, präsentiert sich das ehemalige Pullman Hotel, welches zuletzt für kurze Zeit unter dem Namen Arcadia Grand Hotel geführt wurde. Ab 1. Juni 2017 erstrahlt es als Dorint Hotel An den Westfalenhallen Dortmund unter neuer Marke.

„Das 4-Sterne-Superior-Haus passt perfekt in das Dorint Portfolio. Unter der neuen Marke werden wir uns auch in Zukunft erfolgreich auf dem Dortmunder Hotelmarkt positionieren„, so Ruslan Husry, Geschäftsführender Gesellschafter der HR Group, die das Hotel als Eigentümer betreibt. Auch Karl-Heinz Pawlizki, Geschäftsführer Neue Dorint GmbH, betont: „Wir freuen uns nach der guten Kooperation von Erfurt im letzten Jahr über die erweiterte Zusammenarbeit zwischen Dorint und der HR Group. Wie schon in der Vergangenheit in Augsburg und Amsterdam ergibt sich hier immer eine Win-Win-Situation, die wir nun auch mit dem Dorint Hotel An den Westfalenhallen Dortmund fortsetzen möchten.“





Dorint Hotel An den Westfalenhallen Dortmund: Markus Sczesny, Commercial Director der HR Group (links), und Karl-Heinz Pawlizki, Geschäftsführer der Neue Dorint GmbH freuen sich über die neue Kooperation.