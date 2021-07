4 Friends erwirbt Südcenter in Oranienburg von Titan

Die Unternehmensgruppe 4 Friends Investment hat das Stadtquartier Südcenter in Oranienburg von der Titan Investment Germany GmbH erworben. Das 1995 fertiggestellte und zuletzt 2019 erweiterte Südcenter verfügt über insgesamt circa 8.400 m² Mietfläche.

.

Mehr als die Hälfte der Fläche dient dem Einzelhandel, knapp ein Drittel ist Bürofläche, der Rest wird anderweitig genutzt. Das Südcenter in der Berliner Straße 115-125 ist dank der Ankermieter Edeka, dm und KiK sowie der zentralen und gut angebundenen Lage das dominanteste Stadtquartier in Süd-Oranienburg, welches durch die dynamische Entwicklung Oranienburgs auch in Zukunft eine hohe Nachfrage erfahren wird. Der Nahversorgungscharakter macht den Standort sowohl für einzelne großflächige Büromieter als auch für eine Vielzahl kleinerer Büroeinheiten attraktiv. Die durchschnittliche Mietvertragslaufzeit liegt insgesamt bei rund sechs Jahren.



„Dank seiner hervorragenden überregionalen Anbindung, der Nähe zu Berlin und wachsender sozio-ökonomischer Parameter gehört Oranienburg zum stark nachgefragten Berliner Speckgürtel. Stadtquartiere mit Lebensmittelanker, wie das Südcenter, beweisen sich auch in volatilen Marktzeiten als ein krisensicheres und nachhaltiges Investment“, erklärt Lukas Isberner, bei Colliers in Berlin verantwortlich für den Bereich Retail Investment in den neuen Bundesländern.



Der Verkäufer wurde rechtlich von Fieldfisher beraten, die steuerliche Due Diligence erfolgte durch Crowe und die organisatorische Begleitung durch ImoExperts. Der Käufer wurde von Görg Rechtsanwälte (Legal & Tax) beraten. Colliers hat die Transaktion vermittelt.