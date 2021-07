3PM Services verpflichtet Julia Krause als zweite Geschäftsführerin

Julia Krause

© 3PM Services

Die 3PM Services GmbH erweitert ihre Chefetage und ernennt Julia Krause zur zweiten Geschäftsführerin. Sie unterstützt zukünftig die Unternehmensgründerin und Geschäftsführerin Antje Lubitz in der Geschäftsleitung. Krause verantwortet in ihrer neuen Rolle vor allem die Leitung der Bereiche des technischen und kaufmännischen Property Managements.

.

Julia Krause (37) ist seit März 2020 als Director Property Management bei 3PM Services tätig. Zuvor arbeitete sie als Property Management Coordinator im Retail Asset Management bei JLL. Anfang des Jahres schloss sie ihre Ausbildung zur Wirtschaftsmediatorin bei der MAB Mediationsakademie in Berlin ab und hat damit bereits neue Strukturen für die Zusammenarbeit des Teams von 3PM Services geschaffen. Im Juni 2021 wurde sie in die neu geschaffene Funktion des Chief Operating Officers berufen.



„3PM Services ist in den letzten Jahren kräftig gewachsen,“ sagt Antje Lubitz. „Wir haben allein im letzten Jahr die Zahl der Mitarbeitenden fast verdoppelt und haben auch bereits 2021 weiter zugelegt. Mit dem Unternehmenswachstum war es nun auch an der Zeit das Management breiter aufzustellen und an die aktuellen Entwicklungen anzupassen. Ich freue mich sehr, mit Julia Krause eine versierte und vor allem engagierte zweite Geschäftsführerin an der Seite zu haben.“