3PM Services übernimmt Management von Herkules Portfolio

Eine Gesamtfläche von 102.146 m² in sechs Städten umfasst das „Herkules Portfolio" eines deutschlandweit aktiven Berliner Bauträgers und Projektentwicklers. Der hat3PM Services jüngst mit dem Property Management beauftragt.

Das Portfolio umfasst neun Objekte in den deutschen Städten Dresden, Berlin, Rostock, Halle, Radebeul und Bernau und besticht durch seine Vielfalt in den Asset-Klassen Büro und Einzelhandel.



Das Dienstleistungsspektrum von 3PM Services deckt alle Aspekte des Immobilienmanagements ab. Dies beinhaltet nicht nur die tägliche Betreuung und Organisation der Center, sondern auch die Budgetplanung, das Marketing und das Versicherungs- und Datenmanagement sowie die Vermietung. Ein besonderer Fokus liegt in der Unterstützung bei der Analyse und Anpassung der Einzelhandelskonzepte und des Mietermixes, um eine starke Positionierung der Assets zu gewährleisten und stets den aktuellen Marktanforderungen und Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.



Mit der neuen Aufgabe geht es für 3PM Services 2024 ähnlich weiter, wie 2023 aufgehört hat. Im Dezember 2023 hatte das Unternehmen das Property Management für das erweiterte Immobilien-Portfolio von Slate Asset Management übernommen [wir berichteten].