3PM betreut Stadtquartier Agnes in Göppingen

Für das im November teil-eröffnete Stadtquartier Agnes in Göppingen übernimmt künftig 3PM Services das kaufmännische Property Management. Das rund 25.000 m² große Shoppingcenter, das sich in Privatbesitz befindet, wird aktuell umgebaut und erweitert.

.

Die Handelsimmobilie in der Bleichstraße 25 ist seit Mitte November bereits zum Teil eröffnet und wird nach vollständiger Fertigstellung im Herbst dieses Jahres auf drei Handelsebenen rund 50 Ladeneinheiten umfassen. Zu den Ankermietern gehören unter anderem Aldi Süd, Depot, Dunkin Donuts, Easy Fitness, Olymp & Hades und TK Maxx. Namensgeberin des Centers ist Agnes von Waiblingen (1072-1143), Herzogin von Schwaben und Stammmutter der Staufer. Am Standort stehen zudem 700 Pkw-Stellplätze in der Tiefgarage, teilweise mit Elektroladestation zur Verfügung. Das Parkhaus ist das größte in der Göppinger Innenstadt und rund um die Uhr geöffnet.



3PM Services kümmert sich im Rahmen des kaufmännischen Property Managements für das agnes um die Mietvertragsverwaltung, Nebenkostenabrechnungen, das Versicherungs- und Forderungsmanagement, die Objektbuchhaltung sowie das Berichtswesen.