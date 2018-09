3Komma1 als Immobilienverwalter des Jahres 2018 gekürt

© 3Komma1

3Komma1 Immobilienservices wurde mit dem Preis „Immobilienverwalter des Jahres 2018“ ausgezeichnet. Damit konnte sich das Ratinger Unternehmen vor einer hochkarätigen Expertenjury erfolgreich gegen ihre Mitbewerber durchsetzen.

.

Die diesjährige Suche nach dem Immobilienverwalter des Jahres stand ganz im Zeichen der kreativen Zukunftssicherung. Der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter (DDIV) ehrte mit der Auszeichnung jene Immobilienverwaltungen, die durch die Entwicklung innovativer, kundenorientierter Zusatzleistungen die Zukunft ihrer Branche selbstständig in die Hand nehmen. „Im Immobilienmanagement gibt es sehr viel Potential, das besonders in Bezug auf die Digitalisierung und die Erschließung neuer Geschäftsfelder immer noch ungenutzt bleibt. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass der DDIV mit dem „Immobilienverwalter des Jahres“ die Weiterentwicklung in diesem Bereich würdigt und uns ausgezeichnet hat“, erklärt Kai Rambow, Geschäftsführer 3Komma1. Die höchste Auszeichnung für 3Komma1 zeige, dass der DDIV eine digitale Weiterentwicklung und das Ausschöpfen neuer Chancen und Mehrwerte im Angebotsspektrum der Verwaltungen ausdrücklich begrüße.