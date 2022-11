360 Operator hat das erste Projekt seiner neuen Betreibermarke „Stayurban Residences“ in der Leibnizstraße 3-4 in Charlottenburg eröffnet. Die Eröffnung markiert den Startschuss für die neue Betreibermarke, die hochwertig ausgestattete Apartments für temporäres Wohnen in zentralen, urbanen Lagen ab einer Mietdauer von mindestens sechs Monaten anbietet.

Fotos: Staytoo Living Holding GmbH



[…]