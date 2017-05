Frankfurt: 35 neue Wohnungen für das Quartier Engelsruhe

Bis Frühjahr 2019 entstehen im Unterliederbacher Quartier Engelsruhe neue Mehrfamilienhäuser mit 35 Mietwohnungen. Am vergangenen Dienstag haben Oberbürgermeister Peter Feldmann und Constantin Westphal, Geschäftsführer Nassauische Heimstätte/Wohnstadt, den symbolischen ersten Spatenstich gesetzt.

Das Quartier Engelsruhe in Frankfurt-Unterliederbach gilt als gelungenes Beispiel für eine harmonische Eingliederung von neuer Bausubstanz in gewachsenen (renovierten) Bestand. Unter dieser Prämisse will die Nassauische Heimstätte auch ihr jüngstes Vorhaben dortselbst verstanden wissen: Für rund 7,5 Million Euro installiert die Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft (mehrheitlich in Landeshand) zwei Mehrfamilienhäuser mit 35 Wohnungen. Der Spatenstich an der Kreuzung Alemannenweg/Cheruskerweg ist bereits getan.



Das geplante Kontingent sieht einen strukturierten Mix aus kleinen und großen Einheiten mit Zielansprache für Singles, Paare und Familien vor. Die Größenrange reicht von 50 bis 102 Quadratmeter. Das Areal erhält groß angelegte Grünflächen, für die Erdgeschoss-Einheiten und die obersten Stockwerke sind Terrassen vorgesehen, dazwischen Balkone. Die Wohnungen werden nicht gefördert, sollen aber dennoch mit unter zehn Euro/qm am Markt platziert werden.





Foto v.l.n.r.: Stephan Siegler, Constantin Westphal, Peter Feldmann und Holger Lack beim Spatenstich im Alemannenweg.



Die Architektur trägt unverkennbar modernen Züge, die sich jedoch nicht in den Vordergrund drängen. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann sieht darin auch „eine Wertsteigerung des Bestands“. Für die Neubauten wurden zwei alte Gebäude abgerissen, die wirtschaftlich nicht mehr zu sanieren waren.