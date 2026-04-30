Stadtentwicklungssparte der NHW
35 Jahre ProjektStadt: Stadtentwickler feiert Jubiläum
Mit einem Netzwerktreffen in Weimar blickt die ProjektStadt auf 35 Jahre Stadtentwicklung in Thüringen zurück. Im Fokus stehen Partnerschaften mit Kommunen und wachsende Herausforderungen für die Zukunft.
Zum 35. Geburtstag der Stadtentwicklungssparte der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt (NHW) mit Sitz in Weimar blickten Martin Günther und sein Team sowie zahlreiche Gäste aus Kommunen, Politik, Verbänden und Stadtentwicklung bei einem Netzwerktreffen auf dreieinhalb Jahrzehnte erfolgreicher Zusammenarbeit mit über 50 Kommunen zurück – und diskutierten die Herausforderungen der Zukunft. Außerdem hat das Team bei dieser Gelegenheit die neuen Büroräume in der Paul-Schneider-Straße 6 eingeweiht. Zu den Gästen zählten Dr. Tobias J. Knoblich, Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Digitales und Infrastruktur, Anja Maruschky, Referatsleiterin für Städtebauförderung, Quartiersentwicklung und Schulbauförderung im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, NHW-Geschäftsführerin Monika Fontaine-Kretschmer sowie Markus Eichberger (Leiter des Unternehmensbereichs Stadtentwicklung bei der NHW).
Seit 1990 hat die Organisation nach eigenen Angaben rund 7.000 kommunale Projekte begleitet und mehr als 50 Städte und Gemeinden unterstützt, insbesondere bei der Sanierung historischer Bausubstanz und im Umgang mit Förderprogrammen.
Thüringens Infrastrukturstaatssekretär Dr. Tobias J. Knoblich hob hervor, dass die ProjektStadt viele Kommunen zuverlässig und erfolgreich durch den Fördermitteldschungel gelotst hat: „Man kann ohne Übertreibung sagen, dass ohne die ProjektStadt vieles an einmaliger historischer Substanz unwiderruflich verloren gegangen wäre. Erst durch die Arbeit der ProjektStadt konnten viele Thüringer Bauschätze saniert, erhalten und sichtbar gemacht werden. In 35 Jahren hat sie rund 7.000 kommunale Vorhaben begleitet, angeschoben, gemanagt.“
Angesichts steigender Anforderungen rücken Themen wie Klimaanpassung, demografischer Wandel, knappe Haushalte und Fachkräftemangel stärker in den Fokus. Die ProjektStadt setzt dabei auf integrierte Ansätze und langfristige Kooperationen mit Kommunen, um Projekte effizient umzusetzen und Innenstädte zu stärken.
Neben dem Rückblick stand der Austausch über künftige Strategien im Mittelpunkt. Ziel bleibt es, lebenswerte und resiliente Städte zu entwickeln, die soziale und ökologische Anforderungen gleichermaßen berücksichtigen. Markus Eichberger, Leiter des Unternehmensbereichs Stadtentwicklung bei der NHW, legte in seinem Impulsvortrag den Fokus darauf, dass Stadtentwicklung heute komplexer denn je ist. "Die Herausforderungen reichen vom demografischen Wandel über angespannte Haushaltslagen, Fachkräftemangel und bürokratische Rahmenbedingungen bis hin zu Klimaanpassung, Digitalisierung und der Sicherung sozialer Infrastruktur – und verlangen nach innovativen Lösungen und partnerschaftlicher Zusammenarbeit.“ Im Mittelpunkt stehe das Ziel, lebendige, resiliente und multifunktionale Städte und Gemeinden zu entwickeln, die soziale Integration fördern, Innenentwicklung stärken, Innenstädte beleben und Klimaanpassung konsequent mitdenken. Gute Stadtentwicklung bewege sich stets zwischen Krisenmanagement und Zukunftsgestaltung: „Mit kluger Planung, klaren Prioritäten, zielgerichteten Projekten und einem stringenten Ressourcenmanagement können wir Handlungsspielräume schaffen, Verwaltungen entlasten und Komplexität handhabbar machen. Unser Ziel bleibt: lebenswerte Städte für alle zu gestalten.“