35.000 m² wanted: Bundesbank sucht Ausweichquartier

Kein Pappenstiel: Nicht weniger als 35.000 m² Bürofläche werden von einem Interessenten ganz aktuell in Frankfurt gesucht. Oder anders: Ein Ausweichquartier für 2.000 bis 2.300 Mitarbeiter. Auftraggeber der Annonce ist die Deutsche Bundesbank, die ihren Stammsitz an der Wilhelm-Eppstein-Straße in Frankfurt-Ginnheim Ende 2019 komplett räumen muss. Weil der Komplex aus den 60er Jahren ab 2020 von Grund auf saniert und ausgebaut wird – prinzipiell soll nur das Stahlskelett stehen bleiben. Für die zwischenzeitliche Unterbringung der Bediensteten – veranschlagt ist eine Frist von mindestens sieben Jahren – werden nun ein oder zwei Bürogebäude gesucht. Bis zum 28. Februar 2017 können Angebote unterbreitet werden.

Wobei nach Maßgabe des Vorstands nicht nur niegelnagelneue Objekte, die bis 2019 fertiggestellt werden, in Betracht kommen, sondern eben auch Bestandobjekte. Auch wird wenig Wert auf eine erste Adresse im Bankenviertel gelegt. Sämtliche Ortsteile mit entsprechenden Flächenkapazitäten kommen zunächst einmal in die nähere Auswahl. Schlussendlich sollen sich die Mitarbeiter auf einen Rückzug nach Ginnheim freuen.



Dort gibt es vorab allerdings eine Menge zu tun: Ein zweistufiger Städtebau- und Architekturwettbewerb soll zunächst klären, wie sich der Baukörper am sinnvollsten weiter nutzen lässt, inwieweit Ergänzungsbauten notwendig sind und wie diese dann gestaltet werden sollen. „Die Bundesbank plant keinen Musentempel und keine Elbphilharmonie, sondern ein Bankgebäude mit entsprechender Nüchternheit,“ erklärte Vorstandsmitglied Johannes Beermann der Frankfurter Allgemeinen. Die Banker brauchen auf jeden Fall mehr Platz an einem Ort; der Hochhausrahmenplan der Stadt lässt am Stammsitz aber prinzipiell keinen hohen Geschossbau zu. Zementiert ist lediglich eine Vorgabe: Der Tresor der Bundesrepublik Deutschland, sprich: die Goldreserven des Staates, bleiben wo sie sind und ziehen nicht mit um.



Sanierung des alten Gebäudes

Die Bundesbank-Zentrale wird fit für die Zukunft gemacht, dies hat der Vorstand des Finanzinstituts bereits im Januar 2016 beschlossen, denn nach mehr als 40 Jahren Dienstbetrieb entspricht das Gebäude nicht mehr dem modernen Standard. Das markante Hochhaus im Frankfurter Norden wurde zwischen den Jahren 1967 und 1972 nach den Plänen der Architekten ABB Apel, Beckert und Becker erbaut und ist seit damals im Kern unverändert geblieben. Die Stahlbetonfertigteile und die Fensterelemente der Fassade müssen grundlegend erneuert werden. Auch die Heizungsanlage genügt nicht mehr heutigen Anforderungen an die Energieeffizienz.