33.333,33 Euro beim 24h-Spenden-Staffellauf #HeatBerlin24 gesammelt

Mit dem 24h-Spenden-Staffellauf #HeatBerlin24 haben KVL Cares, die Berliner Laufgruppe MileHigh Berlin und die Laufgruppe Wechselzone am vergangenen Wochenende eine Spendensumme von 33.333,33 Euro gesammelt. Gelaufen wurde deutschlandweit virtuell mit knapp 500 Teilnehmern, die digitale Laufstaffeln gebildet haben. Der gesamte Erlös der Spendengelder kommt der Kältehilfe der Berliner Stadtmission zugute.

Mit Laufen ein Zeichen setzen - das hat sich KVL Cares auf die Fahne geschrieben und unterstützt mit ihrem jährlichen 24-Stunden-Staffellauf die Kältehilfe der Berliner Stadtmission. Diese leistet seit 1994 mit ihren Kältebussen jeden Winter einen unschätzbaren Dienst, um Menschen vor dem Erfrieren zu bewahren. Sie stellt Obdachlosen einen warmen Schlafplatz für die Nacht und Verpflegung zur Verfügung, Kältebusse übernehmen den Transport zur Unterkunft. „Wir sind begeistert und ergriffen von der Spendensumme und der großen Teilnehmerzahl“, sagt Anastasija Radke, Geschäftsführerin bei KVL Bauconsult. „Wir konnten dieses Jahr 33.333,33 Euro an Spenden sammeln – das ist mehr als das doppelte als im letzten Jahr. Es ist schön zu sehen, wie vielen Menschen damit in den Wintermonaten geholfen werden kann. “ Besonders in diesem Jahr ist ein erweitertes Angebot nötig, da aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht so viele Schlafplätze wie gewohnt angeboten werden können. Dieses Jahr ist deshalb zusätzlich ein Suppenbus im gesamten Stadtgebiet unterwegs. „Wir freuen uns sehr, dass andere an uns denken und für uns solche Aktionen wie diese veranstalten. Wir werden verantwortungsvoll mit den erlaufenen Prämien und den Sachspenden umgehen“, verspricht Dr. Christian Ceconi, Theologischer Vorstand der Berliner Stadtmission.



Start für den Lauf #HeatBerlin24 war am Samstag, 28. November, um 12 Uhr. Der Lauf endete nach 24 Stunden am darauffolgenden Sonntag um 12 Uhr. Da der Staffellauf in diesem Jahr virtuell stattfand, konnten die Teilnehmer*innen deutschlandweit mitlaufen und ihre eigene Strecke individuell auswählen. Die Laufstaffeln wurden somit online gebildet und der Staffelstab virtuell übergeben. Die Zeiten wurden mit dem Online-Tool Strava getrackt und anschließend bei virtualbib.com hochgeladen, wodurch dank der vielen Läufer, weiterer Unterstützer und der Beigabe von KVL Group die Spendensumme für die Kältehilfe der Berliner Stadtmission zusammengekommen ist.