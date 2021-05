32 Eigentumswohnungen im Neubauprojekt Schilling vermittelt

Der Engel & Völkers Projektvertrieb Berlin kann noch vor der geplanten Fertigstellung, den erfolgreichen Verkaufsabschluss der Eigentumswohnungen im Neubauprojekt Schilling in der Schillingstraße 2 in Berlin-Mitte bekanntgeben. Otto Wulff hat den Entwurf des Architekturbüros Schenk & Waiblinger seit Baubeginn 2019 umgesetzt. Es entstehen 32 Wohnungen nebst Tiefgarage sowie eine Gewerbeeinheit im Erdgeschoss des Gebäudes. Dafür wurde bereits ein langfristiger Mietvertrag mit der Supermarktkette Edeka unterzeichnet. Der Verkauf dieser vermieteten Gewerbefläche befindet sich in der Abwicklung.

Die teilweise barrierefreien 1- bis 3-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen zwischen ca. 33 m² und 82 m² befinden sich zwischen Alexanderplatz und Spreeufer. Balkone erweitern die größeren Einheiten Richtung Südosten. Ergänzend erhält das mit einer besonderen Glasmosaik-Fassade gestaltete Wohn- und Geschäftshaus 24 hauseigene Tiefgaragenstellplätze.