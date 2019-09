SRE und GBI errichten 313 Mikroapartments in Wien

Strabag Real Estate und GBI errichten im Wiener Stadtteil Heiligenstadt am gleichnamigen Bahnhof 313 Mikroapartments. Voraussichtlich ab Herbst 2021 bieten diese im 19. Bezirk (Döbling) über das von der GBI entwickelte Angebot Smartments Student Unterkünfte für 147 Studierende und Auszubildende. In 166 Smartments Business, die ebenfalls zur Markenfamilie gehören, übernachten Reisende, die mehrere Wochen oder Monate in der Stadt bleiben. Errichtet werden sie von den Baueinheiten des Strabag-Konzerns.

.