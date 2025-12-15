31 Mio. Euro gesichert: ESPG refinanziert Science-Park-Portfolio

Die European Science Park Group hat mit der Hypo Noe Landesbank eine Finanzierung über mehr als 31 Mio. Euro abgeschlossen. Mit der langfristigen Refinanzierung stärkt das Unternehmen seine Kapitalstruktur und schafft Spielraum für den weiteren Ausbau forschungsnaher Science Parks.

Im Fokus der Finanzierung stehen Science Parks, die auf wachstumsstarke Forschungsunternehmen spezialisiert sind. Ein Schwerpunkt der Mieter liegt im Bereich Luft- und Raumfahrt; ein weiterer im Bereich der klinischen Forschung. Damit unterstreicht die ESPG AG ihre Strategie, technologie- und forschungsnahe Standorte gezielt auszubauen und weiter zu entwickeln.



„Mit der ESPG AG verbindet uns eine langjährige, erfolgreiche Partnerschaft im Bereich der Immobilienfinanzierung“, sagt Mag. Oliver Waldthaler, Teamleiter West-Europa der HYPO NOE Landesbank. „Die Spezialisierung auf Science Parks für forschungsstarke Mieter, insbesondere aus der Luft- und Raumfahrt, passt sehr gut zu unserem Fokus auf nachhaltige, zukunftsfähige Immobilienprojekte.“



Ralf Nöcker, Vorstand der ESPG AG, ergänzt: „Die Refinanzierung mit der HYPO NOE Landesbank ist ein wichtiger Baustein zur weiteren Optimierung unserer Finanzierungsstruktur. Sie verschafft uns zusätzlichen Handlungsspielraum für den Ausbau und die Weiterentwicklung unserer Science Parks und bestätigt zugleich das Vertrauen eines renommierten, langjährigen Finanzierungspartners in unser Geschäftsmodell.“