31 Hochhausprojekte für den Internationalen Hochhaus Preis nominiert

Die nominierten Gebäude für den Internationalen Hochhaus Preis (IHP) 2020 stehen fest: Das Deutsche Architekturmuseum (DAM) hat sie aus über 1000 neuen Hochhäusern der beiden vergangenen Jahre weltweit ausgewählt. Aus diesem Kreis werden im September die fünf Finalisten bekannt gegeben. Der Gewinner des IHP wird am Donnerstag, 29. Oktober, in der Paulskirche gekürt.

In diesem Jahr wurden 31 Projekte aus 14 Ländern für die Auszeichnung mit dem IHP nominiert. Wie auch in den Jahren zuvor ist China das Land mit den meisten Hochhausprojekten. Ungefähr jedes dritte Gebäude mit einer Höhe von mindestens 100 Metern entsteht im Reich der Mitte. Die enorme Bautätigkeit wird in diesem Jahr auch anhand der Liste der Nominierten deutlich, die zehn Projekte in China beinhaltet.



Aber auch in Europa und in Afrika werden zunehmend Hochhäuser gebaut. Mit dem Casablanca Finance City Tower in Marokko wurde erstmals ein Hochhaus auf dem afrikanischen Kontinent nominiert.



Aufteilung der Nominierten

China: 10 (32,26 Prozent)

Asien (außer China): 4 (12,9 Prozent)

Europa: 6 (19,35 Prozent)

USA: 6 (19,35 Prozent)

Mittel- und Südamerika (Mexiko und Kolumbien): 3 (9,68 Prozent)

Kuwait: 1 (3,23 Prozent)

Afrika (Marokko): 1 (3,23 Prozent)



Der IHP wird seit 2004 alle zwei Jahre vergeben. Initiiert wurde er im Jahr 2003 gemeinsam von der Stadt Frankfurt, dem DAM und der DekaBank Deutsche Girozentrale. Finanziert wird der IHP von DAM und DekaBank. Im Jahr 2020 wird er zum neunten Mal verliehen.



Die Kriterien für die Auszeichnung sind, dass das Gebäude Nachhaltigkeit, äußere Form und innere Raumqualitäten, Wirtschaftlichkeit wie auch soziale Aspekte zu einem vorbildlichen Entwurf verbindet. Der IHP richtet sich an Architekten und Bauherren, deren Gebäude mindestens 100 Meter hoch sind und in den vergangenen zwei Jahren fertiggestellt wurden.



Die Nominierten Projekte im Überblick

Grand Tower, Frankfurt/Main, Deutschland

Architekten: Architekturbüro Magnus Kaminiarz & Cie, Frankfurt/Main, Deutschland



La Marseillaise, Marseille, Frankreich

Architekten: Ateliers Jean Nouvel, Paris, Frankreich



Landmark 81, Ho Chi Minh Stadt, Vietnam

Architekten: Atkins, London, Großbritannien



OmniTurm, Frankfurt/Main, Deutschland

Architekten: BIG – Bjarke Ingels Group, Kopenhagen, Dänemark



Shenzhen Energy Headquarters, Shenzhen, China

Architekten: BIG – Bjarke Ingels Group, Kopenhagen, Dänemark



Shenzhen Baidu Headquarters, Shenzhen, China

Architekten: CCDI Group, Shenzhen, China



ARO, New York City, USA

Architekten: CetraRuddy Architecture, New York City, NY, USA



15 Hudson Yards, New York City, USA

Architekten: Diller Scofidio + Renfro, New York City, NY, USA



5th Extension of the European Court of Justice, Luxemburg

Architekten: Dominique Perrault Architecture, Paris, Frankreich



Bacatá Tower, Bogotá, Kolumbien

Architekten: Estudio de Arquitectura Alonso Balaguer, Barcelona, Spanien



Comcast Technology Center, Philadelphia, USA

Architekten: Foster + Partners, London, Großbritannien



National Bank of Kuwait – NBK Tower, Kuwait-Stadt, Kuwait

Architekten: Foster + Partners, London, Großbritannien



Poly Greenland Plaza, Shanghai, China

Architekten: gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner, Hamburg,

Deutschland



Luxe Lake Towers, Chengdu, China

Architekten: GRAFT, Berlin, Deutschland



EDEN, Singapur

Architekten: Heatherwick Studio, London, Großbritannien



China Resources Tower, Shenzhen, China

Architekten: Kohn Pedersen Fox Associates, New York City, NY, USA



MGM Cotai, Macau, China

Architekten: Kohn Pedersen Fox Associates, New York City, NY, USA



Robinson Tower, Singapur

Architekten: Kohn Pedersen Fox Associates, New York City, NY, USA



Miyana, Torre Chapulín, Mexiko-Stadt, Mexiko

Architekten: Legorreta, Mexiko-Stadt, Mexiko



Casablanca Finance City Tower, Casablanca, Marokko

Architekten: Morphosis Architects, Culver City, CA, USA



Norra Tornen, Stockholm, Schweden

Architekten: OMA Office for Metropolitan Architecture, Rotterdam, Niederlande



NEMA Chicago, Chicago, USA

Architekten: Rafael Viñoly Architects, New York City, NY, USA



Torres Cuarzo, Mexiko-Stadt, Mexiko

Architekten: Richard Meier & Partners Architects, New York City, NY, USA



3 World Trade Center, New York City, USA

Architekten: Rogers Stirk Harbour & Partners, London, Großbritannien



Golden Dream Bay, Qinhuangdao, China

Architekten: Safdie Architects, Somerville, MA; USA



The Stratford, London, Großbritannien

Architekten: Skidmore Owings & Merrill, London, Großbritannien



Tianjin CTF Finance Center, Tianjin, China

Architekten: Skidmore Owings & Merrill, Chicago, IL, USA



MIRA, San Francisco, USA

Architekten: Studio Gang Architects, Chicago, IL, USA



Sky Green, Taichung, Taiwan

Architekten: WOHA, Singapur



Leeza SOHO, Peking, China

Architekten: Zaha Hadid Architects, London, Großbritannien



Morpheus Hotel & Resorts at City of Dreams, Macau, China

Architekten: Zaha Hadid Architects, London, Großbritannien