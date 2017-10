309 öffentlich geförderte Wohnungen für Harburg

Neubauprojekt am Thörlweg

Die SAGA Unternehmensgruppe hat zum Richtfest am Thörlweg geladen. Gemeinsam mit Senatorin Dr. Dorothee Stapelfeldt, Bezirksamtsleiter Thomas Völsch und zahlreichen Gästen feierte SAGA Vorstandssprecher Dr. Thomas Krebs das Etappenziel. Die Wohnungsbaugesellschaft errichtet 309 öffentlich geförderte Wohnungen mit ein bis vier Zimmern für Singles, Paare und Familien. Im Sinne der gebotenen Revitalisierung bestehender Quartiere wurden für diesen Neubau 176 Wohnungen aus den 1940er Jahren abgerissen.

„Hunderte attraktive und bezahlbare, weil geförderte Wohnungen als Aufwertung ohne Verdrängung – genau das braucht unsere Stadt, und zwar so wie hier in Harburg an vielen Stellen. Die Herausforderungen einer wachsenden Metropole sind gut zu bewältigen, wenn Partner wie die SAGA und die hier beteiligten Architekten, Ingenieure und die Frauen und Männer vom Bau so sichtlich gut im und mit dem Bezirk zusammen wirken, wie es am Fuß der Harburger Berge geschieht“, so Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen.



Die Entwürfe für die 309 Wohnungen in zwei Bauabschnitten stammen vom AIT Architektur- und Ingenieurbüro Holger Trumpf sowie dem Büro Renner Hainke Wirth Architekten GmbH. Tiefgaragenstellplätze sowie eine Kindertagesstätte ergänzen die insgesamt fünf Mehrfamilienhäuser. Mietereigene Vorgärten und Frei- und Spielflächen im Innenhof des Quartiers runden das vielseitige Wohnangebot ab. Durch die Nähe zur Technischen Universität Hamburg-Harburg sind die Neubauten auch für Studenten interessant.



„Bezahlbarer Wohnraum für viele Menschen, das ist unser Ziel. Der Neubau hier am Thörlweg ist hierfür ein gutes Beispiel. Durch die optimierte Flächennutzung bietet der Neubau bald mehr Bewohnerinnen und Bewohnern als bisher ein neues Zuhause. Das vielseitige Wohnangebot und die vorhandene Infrastruktur macht das Quartier außerdem für Singles, Paare und Familien attraktiv“, so Thomas Völsch, Bezirksamtsleiter Harburg.