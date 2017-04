3.300 m² Bürofläche in Eschborn vermietet

Der Strom- und Gasanbieter Goldgas GmbH bezieht neue Büroräumlichkeiten in Eschborn. Die neuen Flächen in der Ginnheimer Straße 2-6 umfassen rund 1.799 m². Der Mieter wurde von Blackolive im Rahmen eines exklusiven Suchmandats betreut. Das Maklerhaus hat zudem 1.500 m² Fläche im Kö-Campus an die Trinseo Anlagengesellschaft mbH, einen weltweiten Anbieter für chemische Materiallösungen und Hersteller von Kunststoffen, vermietet. Cilon hat die beiden Gebäude in der Kölner Straße 10 und 12 im vergangenen Jahr erworben. Nach ersten Vermietungserfolgen in der Kölner Straße 12 ist dies die erste Vermietung in der Kölner Straße 10.

Der Kö-Campus verfügt in Summe über fast 30.000 m² Mietfläche und ca. 450 Stellplätze. Weitere Mieter sind Samsung Semiconductor und Lotte Advanced Materials. Der Vermietungsstand liegt damit für beide Gebäude bei ca. 40%. Momentan werden die Gebäude umfassend von innen und außen saniert. Zu den Maßnahmen zählen unter anderem die komplette Kühlung beider Gebäude, die Neugestaltung der Eingangsbereiche und der Austausch sämtlicher Fenster.



Eine ähnlich gute Vermietungsentwicklung melden Art-Invest Real Estate und Phoenix für das gemeinsam gemanagte Büroobjekt in der Frankfurter Straße 80-82 mit einer Mietfläche von 8.200 m². Wie die Investoren melden ist es inzwischen vollvermietet. Nach dem Abriss zweier Büro-Hochhäuser mit ehemals über 30.000 qm Mietfläche im Bürocampus „CBD Eschborn“, zieht die Vermietung an. Mit Unternehmen wie Reply, Sanyo Denki, Design Offices und Triple A konnten ca. 60% des Hauses neu ausgestattet und vermietet werden. Darüber hinaus sind zwei weitere Bestandsgebäude mit zusammen 12.000 m² Mietfläche vollständig vermietet