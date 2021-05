2IP legt Dachfonds für kirchliche Versorgungskassen auf

Die Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen (KZVK) und die Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte (VKPB) haben Institutional Investment Partners (2IP) mit der Auflage und Administration eines Dachfonds mandatiert, in dem die bestehenden und künftigen Immobilienfonds-Beteiligungen der KZVK und VKPB zusammengeführt werden sollen.

Die Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen (KZVK) und die Kirchliche Zusatzversorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte (VKPB) haben Institutional Investment Partners (2IP) mit der Auflage und Administration eines Dachfonds beauftragt, in dem die bestehenden und künftigen Immobilienfonds-Beteiligungen der KZVK und VKPB zusammengeführt wird. 2IP übernimmt für das Portfolio des Dachfonds aus derzeit rund 20 europäischen Fonds mit verschiedenen europäischen Asset Managern die Administration, während sich die KZVK vollkommen auf das Portfoliomanagement konzentrieren will. Das Immobilienvermögen des Dachfonds soll bis 2030 auf einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag anwachsen.



Die auf die institutionelle Immobilienanlage spezialisierte Kapitalverwaltungsgesellschaft 2IP übernimmt die Auflage des Fonds und begleitet die KZVK und VKPB auch bei der Einbringung der Bestandsfonds sowie Zeichnung neuer Fondsbeteiligungen.