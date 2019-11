Helaba finanziert Düsseldorfer „Kö-Quartier“ mit 230 Mio. Euro

Die Helaba stellt als Lead Arranger, Sole Underwriter, Agent und Lender eine Finanzierung in Höhe von 230 Millionen Euro für das Landmark Büro- und Geschäftshausquartier „Kö-Quartier“ zur Verfügung. Das Geld soll in umfangreiche Neubau-, Refurbishment- und Vermietungsmaßnahmen fließen. Davon werden 80 Millionen Euro an die vier Sparkassen Kreissparkasse Düsseldorf, Kreissparkasse Köln, Sparkasse Bochum, Stadtsparkasse Düsseldorf und den HI-Immobilienkreditfonds syndiziert. Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe (AVWL) realisiert das Projekt im Düsseldorfer Central-Business-District im Joint Venture mit Hines.

