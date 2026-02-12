230-Millionen-Euro-Deal: Hochtief PPP baut neues MRI-Forschungszentrum in Kiel

In Kiel wird im Bereich Ernährung und Lebensmittel eine der modernsten Forschungseinrichtungen Deutschlands entstehen. Dafür erhält das Max-Rubner-Institut (MRI) auf einem 12.500 m² großen Grundstück in direkter Nachbarschaft der Christian-Albrechts-Universität einen Neubau. Im Rahmen eines ÖPP-Modells hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgabe jetzt die Verträge mit Hochtief PPP Solutions unterzeichnet. Das Gesamtvolumen liegt bei rund 230 Millionen Euro, Inbetriebnahme ist für 2029 geplant.

.