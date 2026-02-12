BimA-Vergabe
230-Millionen-Euro-Deal: Hochtief PPP baut neues MRI-Forschungszentrum in Kiel
In Kiel wird im Bereich Ernährung und Lebensmittel eine der modernsten Forschungseinrichtungen Deutschlands entstehen. Dafür erhält das Max-Rubner-Institut (MRI) auf einem 12.500 m² großen Grundstück in direkter Nachbarschaft der Christian-Albrechts-Universität einen Neubau. Im Rahmen eines ÖPP-Modells hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgabe jetzt die Verträge mit Hochtief PPP Solutions unterzeichnet. Das Gesamtvolumen liegt bei rund 230 Millionen Euro, Inbetriebnahme ist für 2029 geplant.
Der Neubau ist erforderlich geworden, da die bisherigen Standorte in Hamburg und Kiel den Anforderungen einer modernen Forschungsinfrastruktur nicht mehr entsprechen. In Kiel ist das Max-Rubner-Institut derzeit in einem Hochhaus aus dem Jahr 1975 in der Hermann-Wegmann-Straße untergebracht. In Hamburg sitzt das Bundesforschungsinstitut in dem in die Jahre gekommenen Objekt Palmaille 9 in Altona, das auch der BImA gehört. Im Rahmen des Öffentlich-Privaten-Partnerschaftsprojekts (ÖPP) mit Hochtief wird der Neubau des Instituts nun auf einem 12.500 m² großen Grundstück in direkter Nachbarschaft zur Christian-Albrechts-Universität in Kiel entstehen und eine Nutzfläche von 6.250 m² bieten. Der Vertrag zwischen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) und Hochtief umfasst Planung, Bau sowie Betrieb und Instandhaltung über einen Zeitraum von 30 Jahren. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2029 vorgesehen. Das Gesamtvolumen beträgt rund 230 Millionen Euro.
„Das hochmoderne Forschungsgebäude mit mehreren Instituten entsteht dabei in enger Anlehnung an den Bebauungsplan und dem bereits zwischen der BImA und der Stadt Kiel geschlossenen Städtebaulichen Vertrag„, erklärt Brigitte Bourscheidt, Leiterin des BImA-Geschäftsbereiches Facility Management in Bonn. Der heute in Berlin unterzeichnete Vertrag sieht vor, dass Hochtief PPP Solutions nicht nur Planung und Bau übernimmt, sondern das Gebäude auch für 30 Jahre betreiben wird. Die Inbetriebnahme ist 2029 geplant.
Das Zentrum soll interdisziplinäre Forschung zur gesundheitlichen Wirkung von Ernährung ermöglichen. Aufgrund sensibler Labortechnik wird das Gebäude konstruktiv weitgehend von Umwelteinflüssen entkoppelt. Vorgesehen sind zudem hohe Nachhaltigkeits- und Effizienzstandards nach BNB Silber sowie EGB 40.
Mit dem Projekt stärkt Hochtief PPP seine Position im Wachstumsfeld Gesundheits- und Forschungsimmobilien. “ Durch die Verbindung von Planung, Bau und Betrieb konnten wir das Gebäude über den gesamten Lebenszyklus optimieren“, so Hochtief-Vorstandsvorsitzender Juan Santamaría. Für den Bund steht die langfristige Lebenszyklusoptimierung im Fokus, die durch die Kombination aus Planung, Bau und Betrieb im ÖPP-Modell erreicht werden soll.