200. Unternehmen entscheidet sich für das Bremer Tabakquartier

Das neue Bremer Zukunftsquartier verzeichnet einen weiteren Erfolg in seiner dynamischen Entwicklung: Mit der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH hat sich nun das 200. Unternehmen für das Tabakquartier entschieden. Der einzige bundesweit tätige Stadtentwickler wird ab Anfang 2021 in den „Alten Tabakspeicher“ an der Senator-Apelt-Straße einziehen, in dem es drei Bürolofts erworben und zusätzlich drei Bürolofts gemietet hat. Schon bald werden hier circa 16 Mitarbeiter für das nationale Wettbewerbsmanagement und die strategische Akquise tätig sein.

