200-Millionen-Euro-Projekt am Salzufer in Berlin-Charlottenburg

Startpunkt für ein großdimensioniertes Gesamtprojekt am Salzufer in Berlin-Charlottenburg: Die NFInvest GmbH, Dachgesellschaft eines Firmenkonglomerats, das sich in toto im Alleinbesitz des Freiburger Investors Norbert Flasch befindet, lässt die Baggerarbeiter für den Bau eines 12.000 m² großen Bürokomplexes in der Gutenbergstraße 13 antreten. Die dafür veranschlagten 40 Millionen Euro markieren den ersten Teil eines avisierten Bauvolumens von rund 200 Millionen Euro.

Der nun in Angriff genommene Büroturm wird komplett an den Gemeinsamen Bundesauschuss vermietet. Das ist das oberste Entscheidungsgremium der Ärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen, das unter anderen den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen beschließt u...

[…]