Cubion und Brockhoff vermitteln 2.300 m² Bürofläche in Bochum

Die beiden Maklerhäuser Brockhoff & Partner und Cubion Immobilien haben zwei Mietverträge über insgesamt 2.300 m² in Bochum vermittelt. 1.420 m² entfallen davon auf den Sirius Businesspark, 866 m² auf den Innovationspark Springorum.

Linde Gas mietet 1.420 m² im Sirius Businesspark

Brockhoff & Partner hat eine 1.420 m² große Bürofläche an die Linde Gas Therapeutics GmbH, ein führender Anbieter gasförmiger Arzneimittel und zugehöriger Medizinprodukte, vermittelt. Der neue Mieter wird die Flächen zum 01. Februar 2021 beziehen. Das Objekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A 40 im attraktiven Sirius Business Park, einem modernen Logistik- und Dienstleistungszentrum mitten im Ruhrgebiet. Ausschlaggebend für die Entscheidung des neuen Mieters waren die modernen Büroflächen sowie der moderate Mietzins. Bei dem Eigentümer handelt es sich um die Sirius Real Estate Ltd..



Telekommunikationsunternehmen bleibt im Innovationspark Springorum

Die Cubion Immobilien AG hat ein Telekommunikationsunternehmen bei der Anmietung einer 866 m² großen Bürofläche in Bochum beraten. Das Unternehmen hat seinen Standort innerhalb Bochums an die Springorumallee 5 verlegt. Die Immobilie an der Springorumallee 5 konnte mit der kurzfristigen Verfügbarkeit, den großen hellen Räumen sowie der guten Anbindung punkten. Nachdem das Maklerhaus zu Beginn dieses Jahres bereits Stark Esports bei der Expansion in der Springorumallee 5 beraten hat [wir berichteten], steht nun nur noch eine Mietfläche in der Immobilie zur Verfügung. Bei dem Eigentümer der Immobilie handelt es sich um einen Privatinvestor aus Essen.