198 Wohnungen: Tschechischer Wohnfonds startet Deutschlandgeschäft

Mit dem Kauf von 198 Wohnungen in Sachsen, Bayern und der Nähe zur tschechischen Grenze steigt der tschechische Wohnfonds Fond Českého Bydlení in den deutschen Markt ein. Durch diese Transaktionen nähert sich das verwaltete Vermögen der Marke von 100 Millionen Euro. Die neuen Objekte machen über 22 % des Portfolios aus.

