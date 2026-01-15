Strategische Expansion
198 Wohnungen: Tschechischer Wohnfonds startet Deutschlandgeschäft
Mit dem Kauf von 198 Wohnungen in Sachsen, Bayern und der Nähe zur tschechischen Grenze steigt der tschechische Wohnfonds Fond Českého Bydlení in den deutschen Markt ein. Durch diese Transaktionen nähert sich das verwaltete Vermögen der Marke von 100 Millionen Euro. Die neuen Objekte machen über 22 % des Portfolios aus.
Der Markteintritt in Deutschland ist Teil einer Diversifizierungsstrategie, mit der der Fonds Risiken minimieren will. Zugleich spielt die internationale Erfahrung der Gründer eine Rolle: Jakub Kořínek war zuvor für die Penta-Investments-Gruppe auf den Märkten in Deutschland und Österreich tätig, Tomáš Novák fokussiert sich auf den Immobilienmarkt in den USA.
„Die Situation in Deutschland ist völlig anders als in Tschechien. Der Anteil an Mietwohnungen liegt bei über 52 % und steigt weiter. Wir betreten den Markt zu einem Zeitpunkt, an dem die Immobilienpreise das Niveau von 2022 noch nicht wieder erreicht haben und sich erst am Anfang eines neuen Aufwärtstrends befinden. Zudem spiegelt der Markt – anders als in Tschechien – die Energieeffizienz von Gebäuden deutlich besser in den Mietpreisen wider. Das erlaubt es uns, unsere Erfahrung im Bereich Energieeinsparung gezielt zu nutzen und den Wert der Objekte zu steigern. Auch der absolute Quadratmeterpreis ist sehr attraktiv – selbst im Vergleich zu Tschechien“, sagt Jakub Kořínek, Mitgründer von Fond Českého Bydlení.
Die erworbenen Wohngebäude liegen im Einzugsgebiet von Dresden und Leipzig – vor allem in Freiberg, Oschatz und Riesa – sowie in der bayerischen Stadt Bayreuth. Die wirtschaftsstarken Regionen nahe der tschechischen Grenze ermöglichen eine enge Verzahnung des deutschen und tschechischen Portfolios, etwa bei Bauleistungen. Die Städte bieten stabile Rahmenbedingungen, gute Infrastruktur und Beschäftigungsperspektiven – wichtige Voraussetzungen für das langfristige Potenzial der Objekte.
Die Gebäude sollen schrittweise modernisiert werden, um sowohl ihren Wert als auch die Mieterträge zu steigern. Zum Einsatz kommen bewährte tschechische Partner, mit denen der Fonds bereits im Raum Ústí nad Labem zusammenarbeitet – das spart gegenüber deutschen Anbietern Kosten.
„Die gesammelten Erfahrungen und die Sichtbarkeit im deutschen Markt öffnen uns die Tür für weitere Investments in Europas größten Wohnungsmarkt. Gleichzeitig ist uns bewusst: Mit wachsendem Fondsvolumen wird der tschechische Markt allein mittelfristig zu klein für uns. Der Schritt nach Deutschland war daher logisch. Parallel stehen wir auch in Tschechien vor weiteren Akquisitionen – ich rechne mit kurzfristigem Portfoliowachstum“, so Kořínek abschließend.
Rechtlich begleitet wurden die Käufe von der Kanzlei DRV Legal.