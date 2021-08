196+ Hotelforum München verleiht Hospitality Upgrade Award 2021

196+ Hotelforum München und Hospitality Pioneers (Gastgewerbe Magazin) loben zum vierten Mal gemeinsam den Hospitality Upgrade Award aus, erneut in Kooperation mit Gnerator powered by Gira. Die Auszeichnung wird am 13. Oktober im Rahmen der 196+ Hotelforum-Fachkonferenz an den Gewinner des Techno-Pitches verliehen.

.

„Auch dieses Jahr wird Gnerator powered by Gira wieder als Partner aus der Industrie an unserer Seite sein, um das Innovationstempo und die digitale Transformation in der Hospitality-Branche zu unterstützen. Seit mehreren Jahren bereits ermutigen wir zusammen mit dem Gastgewerbe Magazin junge Start-ups, sich mit digitalen Technologien für innovative Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung bis zum Betrieb eines Hotels – und auch darüber hinaus – zu bewerben. In Zukunft soll dabei aber das Thema Nachhaltigkeit mehr in den Mittelpunkt gerückt werden.“, so Andreas Martin, 196+ Hotelforum München.



Es werden Start-ups aus dem europäischen Raum gesucht, die mit einem zukunftsweisenden Geschäftsmodell und einer digitalen Lösung die folgenden Hotelbereiche langfristig nachhaltig verbessern:



• Prozesse und Betriebsleistung im operativen Hotelmanagement,

• das Gästeerlebnis für Hotelgäste – Privat- und Geschäftsfreisende – vor, während und nach dem Besuch im Hotel, sowie

• Planung, Prozesse, Materialien und Versorgung in der Immobilien-, Energie- und Bauwirtschaft, die für Hotelprojekte und Hotelbetriebe relevant sind.



Teilnahmeberechtigt sind Start-ups



• mit einer nachhaltigen digitalen Lösung für die Hospitality Branche,

• die innerhalb der letzten fünf Jahre gegründet wurden,

• ein skalierbares Geschäftsmodell vorweisen können,

• innovativ und wachstumsorientiert sind und bereits

• ein erstes Pilotprojekt abgeschlossen haben.



Mehrere Fachexperten bilden ein Kuratorium, das unter allen eingereichten Bewerbungen im September fünf Start-ups nominiert, die beim Techno-Pitch am 13. Oktober gegeneinander antreten. Der von einer mehrköpfigen Fachjury ernannte Gewinner des Hospitality Upgrade Award 2021 erhält ein Fellowship mit Mentoring und Netzwerkzugang im Gira Gnerator, einen Ausstellerplatz beim 196+ Hotelforum München 2022, sowie eine einjährige Junior-Mitgliedschaft im Arbeitskreis Hotelimmobilien.