1912 Hotels greift auf Usedom zu: Strandhotel Ahlbeck wird neu aufgestellt

1912 Hotels Ã¼bernimmt die operative FÃ¼hrung des Strandhotels Ahlbeck und plant eine strategische Neupositionierung. Das Haus an der Promenade von Usedom soll noch vor der nÃ¤chsten Saison als gehobenes Urlaubsziel geschÃ¤rft werden â€“ inklusive neuer Vertriebsstrategie und Ã¼berarbeitetem Gastronomiekonzept.

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Mit dem Strandhotel Ahlbeck hat 1912 Hotels ein weiteres Ferienobjekt in prominenter Lage Ã¼bernommen. Das Haus liegt direkt an der historischen Promenade des Usedomer Seebads, bietet Zugang zum Strand und umfasst 105 Zimmer, ein Restaurant mit Bar sowie StellplÃ¤tze auf dem GelÃ¤nde.



Nach Angaben des Unternehmens wird derzeit ein Konzept geprÃ¼ft, das noch vor Beginn der kommenden Saison umgesetzt werden soll. Ziel ist es, die Immobilie im gehobenen Urlaubssegment neu zu positionieren und die betriebliche wie kommerzielle Ausrichtung zu schÃ¤rfen.



Ein zentraler Baustein der Neuausrichtung ist die Gastronomie. Das Restaurant soll kÃ¼nftig nicht nur HotelgÃ¤ste ansprechen, sondern sich stÃ¤rker auch fÃ¼r den lokalen Markt Ã¶ffnen. 1912 Hotels setzt dabei auf die vorhandene Infrastruktur und die etablierte touristische Nachfrage des Standorts.



Aus Sicht des Betreibers bietet die Kombination aus historischer Architektur, Strandlage und Bekanntheit des Seebads Potenzial fÃ¼r eine nachhaltige Aufwertung des Hauses. Weitere Einzelheiten zum kÃ¼nftigen Angebot sollen spÃ¤ter folgen.