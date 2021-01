19 Milliarden flossen in den Wohninvestmentmarkt

Die Corona-Pandemie hat auf dem Wohninvestmentmarkt kaum Auswirkungen. In 2020 flossen über 19 Milliarden Euro in den Wohnimmobilienmarkt, was das drittstärkste Ergebnis der vergangenen zehn Jahre ist. Vor allem die Nachfrage internationaler Investoren zog wieder an.

.

Das Transaktionsvolumen auf dem deutschen Wohninvestmentmarkt für das gesamte Jahr 2020 liegt mit 19,1 Milliarden fast auf dem Niveau des Ausnahmejahres 2018 (19,3 Milliarden Euro) und deutlich über dem Vorjahresergebnis von 17,1 Milliarden Euro. Damit zeigt sich der Markt für Wohninvestments in Deutschland von den Folgen der Corona-Pandemie unbeeindruckt. Auch im vierten Quartal wurde mit einem Transaktionsvolumen von rund 4,5 Milliarden ein starkes Ergebnis eingefahren.



„Wohninvestments in Deutschland erfreuten sich großer Beliebtheit im vergangenen Jahr. Die Pandemie und ihre Folgen haben die Nachfrage nicht dämpfen können. Das belegt das gute Ergebnis im vierten Quartal. Allerdings beobachten wir, dass viele Deals wegen des erneuten Lockdowns aufgeschoben wurden. Daher erwarten wir, allen Unsicherheiten zum Trotz, im ersten Quartal einen soliden Auftakt des neuen Jahres“, sagt Marc Sahling, Geschäftsführer der Dr. Lübke & Kelber GmbH.



Ausländische Investoren wieder stärker aktiv

Der Anteil der deutschen Investoren im Wohninvestmentmarkt ist im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozentpunkte deutlich gesunken auf 49 Prozent. Dafür stieg der Anteil ausländischer Käufer, insbesondere aus Schweden, Dänemark, den USA und der Schweiz. Die größte Transaktion mit direkter Beteiligung internationalen Kapitals war die Adler Übernahme durch die schwedische ADO Properties zu Beginn des Jahres, die mit knapp 6 Milliarden Euro in das Ergebnis einfloss.



Wieder zunehmende Transaktionsgrößen

Das Transaktionsgeschehen war im vierten Quartal von einigen großen Deals geprägt. Die größte Transaktion war die Übernahme der Velero durch den US-Investor KKR mit rund 7.500 Wohneinheiten [wir berichteten]. Ein weiterer großer Deal war der Ankauf eines Portfolios von 2.800 Wohneinheiten durch die Accentro AG [wir berichteten]. Besonders beliebt sind weiterhin Studierenden- und Mikroapartments. So hat die Domicil für die dänische Pensionskasse PFA ein Mikroapartment-Portfolio von knapp 1.200 Einheiten erworben [wir berichteten].



Wohnen langfristig attraktiv

Die Dr. Lübke & Kelber GmbH erwartet für 2021 keine deutlich schwächere Marktdynamik. „Der Wohninvestmentmarkt in Deutschland wird auch in diesem Jahr eine gute Entwicklung erleben. Einen Einbruch des Transaktionsvolumens befürchten wir nicht. Deutsche Wohnimmobilien sind, wie wir gesehen haben, krisenresilient und eine der sichersten Investmentoptionen. Deshalb werden Wohnimmobilien in Deutschland langfristig attraktiv und nachgefragt bleiben“, erläutert Sahling.