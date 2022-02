180 neue Wohnungen am A7-Deckel in Hamburg-Schnelsen

Die beiden Partner PEG und PBA haben die Wettbewerbsentwürfe für ihr geplantes Wohnquartier im Plangebiet „Schnelsen 95“ vorgestellt. In einem Wettbewerb setzte sich das Hamburger Büro eins:eins Architekten BDA durch. Ihr Entwurf sieht den Bau attraktiver und urban geprägter Mehrfamilienhäuser mit 180 Wohnungen an der Wählingsallee und Frohmestraße vor.

