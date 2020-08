18. DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft ausgelobt

„Herausforderungen der Zukunft – wie macht man Immobilien zukunftssicher?“ unter diesem Motto steht der DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft 2021. Die Preisträger werden im Rahmen des Aareon Kongresses 2021 gekürt.

Zum 18. Mal loben die Fachzeitschrift DW Die Wohnungswirtschaft und die Aareon AG den DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft aus. In diesem Jahr lautet das Motto: „Herausforderungen der Zukunft – wie macht man Immobilien zukunftssicher?“. Im Fokus stehen konkrete Lösungen für die vielfältigen bestehenden und in der Zukunft zu erwartenden Herausforderungen. Klimaschutz und Klimaanpassung, Digitalisierung und demografischer Wandel, aber auch gesellschaftliche Trends oder Epidemien und Pandemien – um nur einige relevante Themen zu nennen – lassen die Frage nach der Zukunftssicherheit der Immobilien immer drängender werden.



Angesichts dieser zunehmenden Anforderungen werden jedoch auch elementare Zielkonflikte oder zumindest Widersprüche erkennbar. Wie sieht ein kreativer, lösungsorientierter und erfolgversprechender Umgang mit diesen Herausforderungen aus? Können aus Widersprüchen möglicherweise Synergien entwickelt werden? Wie können Wirtschaftlichkeit und Sozialverträglichkeit in Einklang gebracht werden?



Genauso vielfältig wie diese Themen können auch die Lösungsansätze sein. Entscheidend für die Jurybewertung ist, dass es sich um tatsächlich umgesetzte Projekte mit nachweisbaren Ergebnissen handelt. Kern der Bewerbungen müssen klare und belegbare Projektaussagen sein, wie zum Beispiel die beabsichtigte Zielstellung, das konzeptionelle Vorgehen, Wirtschaftlichkeitsangaben und der Grad der Zielerreichung nach Abschluss des Projekts bzw. Implementation des jeweiligen Konzepts.



Axel Gedaschko, Präsident des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., ist auch in diesem Jahr der Schirmherr des DW-Zukunftspreises der Immobilienwirtschaft. Die wissenschaftliche Leitung liegt in den Händen des Juryvorsitzenden Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Franz-Josef Radermacher. Die technische Betreuung übernimmt der BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. Der BFW, Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V., ist ebenfalls Kooperationspartner.