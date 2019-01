Lufthansa Cargo mietet 18.400 m² auf dem ehemaligen Südzucker Areal in Groß-Gerau

Die Four Parx GmbH hat zum Ende des ersten Quartals 2019 für eine Tochtergesellschaft der Frachtfluggesellschaft Lufthansa Cargo AG über 20.000 m² im vierten Bauabschnitt des Gewerbe- und Logistikpark GG RheinMains vermietet. Die Jettainer GmbH wird 20.700 m² Hallenfläche mit 450 m² Bürofläche zur Lagerung und Instandhaltung von Lademitteln für den Flugverkehr nutzen. Das Unternehmen hat hierfür einen langfristigen Mietvertrag mit Verlängerungsoptionen mit dem Eigentümer AEW (AEW Logistis Fund) geschlossen. Mittlerweile sind über 80 Prozent der Gesamtfläche im Gewerbe- und Logistikpark GG RheinMain unter anderem an die Lufthansa Cargo AG, das E-Commerce Portal Gorilla Sports GmbH und einen Automotive-Logistikdienstleister vermietet. Four Parx rechnet mit der Vollvermietung des Gewerbe- und Logistikparks noch vor Baufertigstellung Anfang 2019.

