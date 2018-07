16. ECE Retail Meeting: 600 Gäste bei Europas größtem Retail-Branchentreff

Im Rahmen des 16. Internationalen Retail Meeting der ECE in der Hamburger Fischauktionshalle wurde am Mittwoch, den 04.07, der Einzelhändler des Jahres mit dem „Retailer Award 2018“ ausgezeichnet. Der zum zwölften Mal in Folge verliehene Preis geht in diesem Jahr an Levi‘s. Der Textilhändler vertreibt seine Produkte seit mehr als 140 Jahren, ist in über 110 Ländern aktiv und führt derzeit 30 Stores in Shopping-Centern der ECE.

.

„Das Unternehmen verknüpft sein stationäres Angebot hervorragend mit seinen Online-Aktivitäten, verfügt über sehr ansprechende und moderne Shops, orientiert sich immer wieder neu am Kunden und spricht dadurch nahezu alle Altersgruppen an. Levi‘s expandiert nach wie vor stark, verzeichnet Zuwachsraten von über 20% und verdeutlich damit, dass der stationäre Einzelhandel mit den richtigen Konzepten stark und erfolgreich sein kann,“ , so Steffen Friedlein, ECE-Geschäftsführer für die Vermietung und Mitglied der Retailer-Award-Jury.



Der ECE Retailer Award zeichnet besonders innovative Konzepte und herausragende Leistungen im Einzelhandel aus und wird jährlich auf dem Retail Meeting der ECE vergeben. Die Jury für die Vergabe des Retailer Awards setzt sich aus Experten aus Forschung, Lehre und Einzelhandel sowie den Vorjahresgewinnern zusammen.





Retailer Award 2018 wird übergeben (v.l.n.r): Alexander Otto (CEO der ECE), Heiko Gentner (Partner Retail & Expansion Director, Levi Strauss Germany GmbH), Marie-Sophie Petersen (ECE), Joanna Fisher (ECE-Geschäftsführerin Center Management), Steffen Friedlein (ECE-Geschäftsführer Leasing)