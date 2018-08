15-Familienhaus in der Bremer Neustadt fertiggestellt

Nietzschestraße 2a

© Müller & Bremermann

Nach einer Bauzeit von nur 14 Monaten wurde nun ein neues Wohnhaus mit insgesamt 15 Wohnungen in der Nietzschestraße 2a in der Bremer Neustadt fertiggestellt. Im Laufe des August erfolgt die Übergabe der barrierefreien und rollstuhlgerechten Wohnungen mit insgesamt mehr als 1000 m² Wohnfläche an die Mieter. Die Müller & Bremermann GmbH & Co. KG errichtete und verwaltet das Gebäude für ein langfristig orientiertes Bremer Family Office. Das Investitionsvolumen für das Projekt beträgt 4,5 Millionen Euro.

.

Für Marco Bremermann, Geschäftsführer der Müller & Bremermann GmbH & Co. KG ist das Projekt ein echter Beitrag seiner Branche zur Innenentwicklung Bremens: „Vorher befand sich auf dem Grundstück ein eingeschossiger Flachbau. Mit dem neuen 15-Familienhaus verbessern wir die wohnwirtschaftliche Versorgung in der Bremer Neustadt, insbesondere auch für ältere und beeinträchtigte Menschen. Auf besonderen Wunsch des Stadtteilbeirates Neustadt haben wir zudem 17 Tiefgaragenstellplätze im Keller des Gebäudes errichtet.“ Bei dem Neubau handelt es sich um ein Energiesparhaus nach dem KfW 55-Standard, was durch seine besonders hohe Energieeffizienz zur positiven Klimabilanz Bremens beiträgt.