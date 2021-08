15 % der Gastronomiebetriebe bleiben in Düsseldorf dauerhaft zu

Durchschnittlich 15 % aller Gastronomiebetriebe haben in den repräsentativ untersuchten Düsseldorfer Stadtteilen Stadtmitte, Friedrichstadt und Bilk nach den durch Corona bedingten Einschränkungen bisher nicht wieder geöffnet. „Wir hatten einen höheren Wert bei den Geschäftsaufgaben befürchtet“, resümiert Marc Müller-Kurzwelly, Leiter Investment Wohn- und Geschäftshäuser bei Engel & Völkers Commercial Düsseldorf.

.

277 Restaurants, Gaststätten, Cafés, Bars Trinkhallen, Imbisse etc. hat das international tätige Beratungs- und Vermittlungsunternehmen für Gewerbeimmobilien in den drei Stadtteilen insgesamt ausgewertet. Leicht abweichend vom Durchschnitt sind dabei Friedrichstadt, wo die aktuelle Schließungsquote bei 20 % (+ 5 Prozentpunkte) liegt und Bilk. Dort sind mit einem Resultat von 8 % die Betriebe vermeintlich besser weggekommen. Ansonsten sind die Werte recht homogen.



Einen Grund für den moderaten Durchschnittswert sieht Müller-Kurzwelly neben den Staatshilfen in der konstruktiven Kommunikation und Kooperation zwischen den überwiegend privaten Eigentümern von Wohn- und Geschäftshäusern und den Gastronomen. „Es wurde viel über Perspektiven für die Betriebe gesprochen, denn Leerstand schadet letztlich auch dem Vermieter, die somit Verantwortung übernommen und vieles richtig gemacht haben“, bilanziert der Marktexperte. Damit wurden gute Lösungen gefunden, die das Miteinander von Vermietern und Mietern positiv belegen.