15,25 Millionen Euro für Baumaßnahmen am Städtischen Klinikum Karlsruhe

Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha hat Fördermittel des Landes in Höhe von 15,25 Millionen Euro für vorbereitende Baumaßnahmen für einen Funktions- und Bettenhausneubau am Städtischen Klinikum Karlsruhe freigegeben. „Mit der Förderung unterstützen wir die Klinik dabei, die gute medizinische Versorgung in Karlsruhe und der Region auch in Zukunft sicherzustellen. Der Neubau ist das zentrale Bauvorhaben des Klinikums in den nächsten Jahren, durch das sich die bauliche, organisatorische und hygienische Situation nachhaltig verbessern wird. Außerdem können unwirtschaftliche Strukturen beseitigt werden“, so Lucha.

.

Die Mittel aus der Landesförderung sind für vorgezogene Baumaßnahmen vorgesehen, die erforderlich sind, bevor mit der Errichtung des Funktions- und Bettenhauses begonnen werden kann. Dazu gehören die Errichtung jeweils eines Containerbaus für die Zentrale Notaufnahme und den HNO-Operationsbereich sowie Vorbereitungen bei Technik, Logistik und Energieversorgung.