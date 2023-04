13 Hotels für „Hotel Design Award 2023“ nominiert

Für die Auszeichnung „Hotel Design Award 2023“, die im Rahmen des 196+ Forum Milan am Montag, 17. April verliehen wird, hat die 12-köpfige Fachjury unter 21 Bewerbern aus neun europäischen Ländern [wir berichteten] 13 Hotels nominiert.

.

Zu den Kriterien für die Preisvergabe gehören die Originalität des Architektur- und Designkonzeptes, die damit einhergehende architektonische Qualität des Gebäudes und der Fassade sowie die Gestaltung der Inneneinrichtung. Im Fokus steht dabei der Gestaltungsansatz und das damit verbundene „story telling“ für ein überzeugendes Hotelkonzept. Bei den 13 Nominierten handelt es sich um sechs Hotels aus Deutschland, drei aus Österreich sowie je ein Hotel aus Kroatien, Italien, Spanien und der Schweiz.



„Unter den 13 nominierten Hotels aus insgesamt sechs europäischen Ländern befinden sich sechs klassische Stadthotels in Destinationen wie Berlin, München und Wien, sowie sieben Hotels in Urlaubsdestinationen wie den spanischen Pyrenäen, der französisch sprachigen Schweiz und in Südtirol, die überwiegend Feriengäste ansprechen. Alle Nominierten haben über den gestalterischen Ansatz einen Bezug zum Standort und der Destination hergestellt und setzen sich gleichzeitig auch zunehmend mit dem fließenden Übergang zwischen Geschäftsreise und Ferienaufenthalt auseinander, neudeutsch auch als ´Bleisure´ oder ´Workation´ bezeichnet. Für die interdisziplinär besetzte Jury wird es daher wieder eine Herausforderung die Finalisten zu bestimmen“, kommentiert Andreas Martin, Jury-Vorsitzender.



„Die diesjährigen Nominierten bieten eine bunte Mixtur aus klassischen Stadt- und Businesshotel sowie auf Feriengäste ausgerichtete Urlaubshotels. Hierbei nehmen die Designkonzepte die lokalen Anforderungen auf unterschiedliche Weise auf und geben so einen spannenden Blick die Integration der Architektur in die Umwelt. Gleichzeitig überzeugen die Konzepte durch ihre individuelle Interieur-Gestaltung, die dem Gast eine hohe Aufenthaltsqualität auch außerhalb des Zimmers bieten. Die Nominierten geben so sicher auch Impulse für künftige Projekte“, ergänzt Sven Rensinghoff, Mitglied der Geschäftsleitung bei Bette und Sponsor des „Hotel Design Awards“.



Die 13 nominierten Hotels in alphabetischer Reihenfolge:

• Adina Hotel München (München, Deutschland)

• B’mine Frankfurt Flughafen (Frankfurt Flughafen, Deutschland)

• Estación Canfranc a Royal Hideaway (Canfranc, Spanien)

• Hotel des Horlogers (Le Brassus, Schweiz)

• Hotel Luc, Autograph Collection (Berlin, Deutschland)

• MooonsVienna (Wien, Österreich)

• Palazzo Rainis Hotel & Spa (Novigrad, Kroatien)

• Parkhotel Mondschein (Bozen, Italien)

• Revo München (München, Deutschland)

• The Amauris Vienna (Wien, Österreich)

• The Cōmodo (Bad Gastein, Österreich)

• The Flamingo (Timmendorfer Strand, Deutschland)

• Wilmina (Berlin, Deutschland)



Bewerben konnten sich Hotels, die zwischen Oktober 2021 und März dieses Jahres in Europa fertiggestellt und eröffnet wurden. Der Wettbewerb richtet sich an Architekten, Betreiber, Designer, Eigentümer und Entwickler von Hotels aus Europa.