12.18. Unternehmensgruppe gründet eigenen Beirat

Die 12.18. Unternehmensgruppe hat einen Beirat gegründet, um ihren Wachstumskurs zu stärken. Das dreiköpfige Gremium hat seine Arbeit bereits aufgenommen und soll künftig um bis zu drei weitere Mitglieder wachsen, die das Unternehmen in strategischen Fragen beraten. Als Vorsitzender fungiert der renommierte Hotellerie-Experte Carsten K. Rath. Zu den weiteren Beiratsmitgliedern zählen Ralf Wohltmann und Dr. Ingo Rellermeier vom Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin (VZB). Das VZB ist selbst mit einem Anteil von 9 Prozent an der 12.18. Investment Management GmbH beteiligt.

Der neue Beiratsvorsitzende Carsten K. Rath blickt auf eine langjährige und erfolgreiche Karriere in der Hotellerie zurück. Nach der Ausbildung in einem Familienhotel im Schwarzwald folgten unter seiner Leitung Hoteleröffnungen von Weltrang – darunter das Ritz-Carlton in Naples/Florida und das Adlon Kempinski in Berlin. Auch als Geschäftsführer der Robinson Club GmbH und der Arabella Starwood Hotels & Resorts hat sich der 52-jährige einen Namen in der Branche gemacht. Die Gründung der Marke Kameha Grand Hotels & Resorts markiert den Schritt in die Selbstständigkeit des vielfach prämierten Hoteliers (u.a. „Hotelmanager des Jahres“). Heute ist Rath ein international gefragter Unternehmensberater, Redner und Autor, der mit seinen Kolumnen u.a. bei Handelsblatt, BILD, AHGZ und Tophotel zu den führenden Service- und Reiseexperten der deutschen Medienlandschaft gehört. „Die Vision von Kai Richter und Jörg Lindner mit ihrem Unternehmen 12.18. ist eine große; ihre strategischen Investitionen in die Gastronomie und Hotellerie sind von Weitsicht geprägt. Umso mehr freue ich mich, die Unternehmensgruppe in meiner neuen Funktion bei der Suche nach interessanten Objekten und der Erstellung von Hospitality-Konzepten zu unterstützen“, erklärt Rath.