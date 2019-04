12.18. Investment steigt bei Gastro & System ein

Die 12.18. Unternehmensgruppe erweitert ihr Portfolio: Die Düsseldorfer beteiligen sich mit 50 Prozent an der Gastro & System GmbH des Münchener Gastronomen Marc Uebelherr. 12.18. nutzt zukünftig die mehr als zwanzigjährige Expertise und das Netzwerk für die Entwicklung und Umsetzung neuer F&B Konzepte in seinen Destinationen. Weiteres Ziel dieser strategischen Kooperation ist u.a. die gemeinsame Expansion des OhJulia Konzepts. „Innovationen in der Hotellerie kommen vorrangig aus der Gastronomie, sodass sich in der Zusammenarbeit mit Marc Uebelherr wertvolle Synergieeffekte aufgrund seines gastronomischen Know-hows ergeben“, erklärt Kai Richter, geschäftsführender Gesellschafter der 12.18. Investment Management GmbH, die Gründe für die Beteiligung.

Zur Gastro & System GmbH gehören aktuell die OhJulia Standorte München, Stuttgart und Mannheim sowie der Standort im Center Parc Nordseeküste im Franchisebetrieb. Daneben das französische Backkonzept Le Copain in der Münchner Hofstatt und das Ocui in der BASF Ludwigshafen. Bis zum Jahr 2023 soll jetzt gemeinsam mit 12.18. die Flagship-Marke „OhJulia“ von derzeit vier auf 30 Betriebe erweitert werden. Geplant ist, im von 12.18. entwickelten Maremüritz Yachthafen Resort & Spa ein „OhJulia“-Restaurant zu eröffnen. „Authentic & Italian Food“ lautet das Konzept, welches Marktflair und familiäre Atmosphäre mit mediterraner Küche verbindet und somit sehr gut zur Zielgruppe des Resorts in Waren an der Müritz (Mecklenburg-Vorpommern) passt.



Darüber hinaus sollen auch neue Konzepte geplant und umgesetzt werden. Dabei baut der Betreiber auf die Erfahrung Uebelherrs, die er neben dem Aufbau von Gastro & System, bei der Entwicklung und Umsetzung erfolgreicher Gastrokonzepte wie zum Beispiel dem Koi, der Brasserei Oskar Maria, dem Salon Pitzelberger, dem Fugazi sowie dem Rokka Rivera gesammelt hat. So forcieren die neuen Partner auch innovative Konzepte in den beiden 7Pines Resorts Ibiza und Sardinia. Für das neue Projekt der 12.18. Gruppe auf Sardinien an der Costa Smeralda übernimmt Uebelherr bereits die Planung eines Beachclubs.