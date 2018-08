12.18. Investment Management verpflichtet Sabine Haberland als Financial Director

Sabine Haberland

© 12.18. Investment Management GmbH

Sabine Haberland leitet das Ressort Finanzen der 12.18. Investment Management GmbH. In ihrer Funktion als Financial Director ist sie maßgeblich für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens verantwortlich und berichtet an die geschäftsführenden Gesellschafter, Jörg Lindner und Kai Richter. Zum Aufgabenbereich der gebürtigen Berlinerin zählen insbesondere die Ankaufsfinanzierung der neuen Hotelprojekte und die Kommunikation mit institutionellen Investoren.

Nach beruflichen Stationen im Bundesministerium der Finanzen und einem Forschungszentrum für Biotechnologie war Haberland mehr als 20 Jahre für die Deutsche Bank in verschiedenen Positionen tätig. Zuletzt zeichnete die studierte Diplomökonomin als Director Workout Real Estate im Bereich der Restructuring Unit verantwortlich für das Commercial Real Estate Portolio der HSH Nordbank AG.



Neben Sabine Haberland begrüßt die 12.18. Unternehmensgruppe fünf weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Business Development, Projektmanagement, Buchhaltung und Hotel Management. Damit bestätigt die 12.18. das kontinuierliche Unternehmenswachstum der vergangenen Jahre.