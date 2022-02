12.18. IM erweitert Chefetage um Uwe Drangmeister

Mit Wirkung zum 1. Februar 2022 wurde Uwe Drangmeister zum neuen Chief Financial Officer (CFO) der 12.18. Investment Management GmbH ernannt. Er wird zusammen mit dem Gründer und geschäftsführender Gesellschafter Jörg Lindner die Geschicke des Unternehmens verantworten. Der 51-Jährige führt somit am Standort Düsseldorf ein 45-köpfiges Team.

.

Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Paderborn, Sevilla sowie an der INSEAD Business School war der 51-jährige Diplom-Kaufmann lange Zeit in Deutschland, Frankreich und Luxemburg für die Deutsche Bank, Sal. Oppenheim und zuletzt die EAA als Abwicklungsorganisation der WestLB erfolgreich im Bankensektor tätig. Eine seiner beruflichen Stationen hat ihn für die Bill & Melinda Gates Foundation nach Tansania in Afrika geführt. Uwe Drangmeister ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen.



„Mit Uwe Drangmeister habe ich einen starken Partner für die Unternehmensgruppe gewinnen können. Damit stellen wir die Weichen klar auf qualitatives und quantitatives Wachstum.“, freut sich Jörg Lindner auf die Zusammenarbeit.