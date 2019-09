11,8 Millionen Übernachtungen in Bayern

Laut des Bayerischen Landesamtes für Statistik haben in den ersten sieben Monaten des Jahres die Gästeankünfte in Bayern auf 22,8 Millionen und die Zahl der Übernachtungen auf 57,2 Millionen erhöht, was jeweils einer Steigerung von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprach.

Von Januar bis Juli 2019 erhöhten sich in Bayern sowohl die Gästeankünfte (22,8 Millionen) als auch die Zahl der Übernachtungen (57,2 Millionen) um jeweils 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Rund 17,1 Millionen Ankünfte (+2,3 Prozent) und knapp 45,4 Millionen Übernachtungen (+2,2 Prozent) entfielen in diesen Monaten auf inländische Gäste, fast 5,8 Millionen Ankünfte (+2,8 Prozent) und rund 11,8 Millionen Übernachtungen (+3,2 Prozent) auf Gäste aus dem Ausland.