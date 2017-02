Über 8.000 m² Bürofläche in Köln vermietet

In den letzten Wochen wurden im Stadtgebiet von Köln über 8.000 m² Neuabschlüsse gemeldet.

.

Digitaldienstleister zieht in den Holzmarkt 1

Union Investment hat in ihrem Bürohaus am Holzmarkt 1 in der Altstadt rund 1.700 m² an die Grandcentrix GmbH vermietet. Das Unternehmen zieht aus der Start-up-Atmosphäre des Gewerbecampus Carlswerk im Kölner Stadtteil Mülheim in die Innenstadtlage am Rheinauhafen und verdoppelt damit seine Bürokapazitäten in der Domstadt. Die neuen Räumlichkeiten mit ca. 1.540 m² Bürofläche und einer knapp 180 m² großen Dachterrasse werden Anfang Juni 2017 bezogen. Savills war bei dem Mietabschluss vermittelnd tätig.



Fitness First eröffnet im März im DuMont Carré

Fitness First zieht ins Kölner DuMont Carré in der Breite Straße 80-90. Dafür hat der Fitness- und Gesundheitsdienstleister 2.390 m² im Obergeschoss des Shopping Centers angemietet. Fitness First hat die Flächen nun übernommen, die Eröffnung ist für Mitte März geplant. Bis dahin dient ein Vorverkaufsbüro im Erdgeschoss als Anlaufpunkt. Das DuMont Carré in der Kölner Innenstadt verfügt über rund 20.000 m² Verkaufs- und Nutzfläche. Eigentümer ist ein privater Immobilienfonds aus Deutschland. JLL hat die Anmietung beratend begleitet und vermittelt.



Neue Mieter für Sidol-Lofts

Außerdem vermittelte das Maklerhaus in den letzten Dezembertagen noch Flächen in den Sidol-Lofts an die Linkit Consulting GmbH. Die Unternehmensberatung hat rund 800 m² in der Hildegard-von-Bingen-Allee 2 im Stadtteil Braunsfeld angemietet, die im Mai bezogen werden sollen. Linkit ist zurzeit im KölnTurm ansässig. Eigentümer der denkmalgeschützten Lofts auf der ehemaligen Fabrikbrache ist die Dornieden Generalbau GmbH. Vermieter ist die Sidol-Lofts GbR.



Neuer Mieter im Ring Karree

Ott Immobilien, seit 1959 am Kölner Markt aktiv, verlegt seinen Firmensitz in das Ring Karree am Hohenzollernring. Auf knapp 500 m² wird das Makler-Unternehmen mit seinem Team künftig vertreten sein. Das in 2001 eröffnete Ring Karree, befinden sich über 18.400 m² Büroflächen, rund 2.700 m² Gastro- und Handelsflächen sowie rund 5.200 m² Wohnfläche. Begleitet wurde der Vertragsabschluss für den Eigentümer durch das Kölner Maklerunternehmen Larbig & Mortag Immobilien GmbH. Eigentümerin der Immobilie ist eine Gesellschaft der Talanx AG, sie wird vertreten und beraten durch die Talanx Immobilien Management GmbH.



Drei Neuzugänge im MediaPark

Die MEAG hat eine ca. 214 m² große Fläche Im MediaPark 6 an die Ludwig Fresenius Schulen GmbH vermietet. Das Büro- und Wohngebäude ist einschließlich der Maisonette-Wohnungen 9-geschossig und staffelt sich auf 7 Geschosse ab. Mit einer Mietfläche von insgesamt 19.411 m² ist das Objekt Teil des MediaParks, der als Stadtentwicklungsprojekt der 1990er Jahre den stillgelegten Güterbahnhof zum attraktiven, lebendigen und architektonisch herausragenden Multi-Cluster Standort gemacht hat. Vermittelnd tätig war Savills Immobilien-Beratungs GmbH.



Die VDV eTicket Service GmbH & Co. KG sicherte sich Im Mediapark 8a rund 810 m² Bürofläche. Der Anbieter von elektronischen Ticketsystemen für den öffentlichen Personenverkehr verlagert zum Juni 2017 seinen Firmensitz innerhalb der Kölner Neustadt-Nord. Das Unternehmen wird seine Flächen damit mehr als verdoppeln. Vermieter des rund 10.000 m² umfassenden, direkt neben dem Kölnturm gelegenen Bürogebäudes ist das deutsche Family Office Kappa Grundstücksentwicklung GmbH. Bei dieser Anmietung war JLL für den Mieter vertreten.



Außerdem mietete die Schauspielschule Acting Studio Cologne eine ca. 285 m² große Bürofläche im fünfstöckigen Objekt Mediapark 5 mit einer Gesamtmietfläche von ca. 3.231 m² an. Engel & Völkers Commercial Köln war beratend und vermittelnd tätig.



1.000 m² in Deutz vermietet

Die RheinReal konnte insgesamt rund 1000 m² Bürofläche im Objekt Deutz-Mülheimer-Straße 109, Köln-Deutz vermieten. Bei dem größten neuen Mieter handelt es sich um die Kirberg GmbH, einem der größten Catering Unternehmen im Rheinland, das neben Messe- und Event-Catering auch die Flora Köln bewirtschaftet. Ein weiterer Nutzer ist die Aramark GmbH, einer der führenden deutschen Catering Unternehmen mit mehr als 9.200 Mitarbeitern die hier 250 m² angemietet haben. Weitere großvolumige Verträge über die noch verfügbaren Restflächen im Gebäude sind kurz vor Abschluss.



Hansainvest vermietet Fläche im Gewerbepark

Die Hansainvest Real Assets GmbH hat eine Gewerbefläche an die Sound Bros. GmbH vermietet. Der Ton- und Lichtanlagenverleih bezieht in der Ettore-Bugatti-Straße 43 ein Büro von rund 140 m² mit einer angrenzenden Halle von etwas über 700 m². Der langfristige Mietvertrag für die neuen Flächen beginnt zum 01. April 2017. Das in einem Gewerbepark liegende Objekt befindet sich in unmittelbarer Autobahnnähe zwischen Köln und Flughafen Köln-Bonn und ist zu 95 Prozent vermietet.