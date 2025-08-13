„100 Tage Ampel: ZIA fordert Bau-Turbo im Turbo-Modus“

Der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft mahnt die Bundesregierung, den Wohnungsbau konsequenter zu priorisieren und bei zentralen Reformen endlich Rechtssicherheit zu schaffen.

.

Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) zieht nach den ersten 100 Tagen der neuen Bundesregierung ein verhaltenes Fazit und fordert in mehreren Bereichen Nachjustierungen sowie deutlich mehr Tempo. Hauptgeschäftsführerin Aygül Özkan betonte, der Wohnungsbau müsse endlich oberste Priorität haben. Der neue „Bau-Turbo“ (§ 246e BauGB), der im Oktober starten soll, drohe ins Leere zu laufen, wenn die Umsetzung zu sehr vom Gestaltungswillen der Kommunen abhänge. Zudem müsse beim „Gebäudetyp E“ dringend Rechtssicherheit geschaffen werden, damit Bauherren auf nicht sicherheitsrelevante Standards verzichten können. Auch die Wiedereinführung der KfW-55-Förderung könne tausende genehmigte, aber bislang unbebaute Wohnungen in den Markt bringen.



„Wir brauchen dringend Maßnahmen zur Reaktivierung des Wohnungsbaus durch Fristverlängerung und Wiedereinführung der KfW-55-Förderung. Der sogenannte Bauüberhang – also genehmigte, aber nicht gebaute Wohnungen – ist groß. Wenn man nun den Effizienzhaus-55-Standard (EH55) wieder förderfähig machte, könnten viele dieser Projekte endlich realisiert werden. Und wer bereits eine Förderzusage in der Tasche hat, sollte zumindest fünf Jahre Zeit zur Umsetzung des Projekts bekommen. Das schafft Planungssicherheit – für Bauherren, Investoren und hilft Mieterinnen und Mietern," so Özkan.



Weitere Forderungen betreffen die Vorziehung der geplanten Überarbeitung der Förderrichtlinien von 2027 auf das kommende Jahr, eine umfassende Reform des Baugesetzbuchs und der TA Lärm zur Ermöglichung gemischt genutzter Stadtquartiere sowie die Sicherstellung, dass das neue Vergabebeschleunigungsgesetz nicht unbeabsichtigt Bau-, Innovations- und Investitionsprojekte bremst. „Wir hatten uns mehr von dieser Regierung erhofft. Jetzt gilt es, das Tempo zu erhöhen“, resümiert Özkan.